Петербуржец предстанет перед судом за незаконное производство антисептика

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области завершено расследование уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ и части 2 статьи 171 УК РФ.

Установлено, что 52-летний гражданин без соответствующей лицензии занимался незаконной оптовой реализацией антисептического раствора физическим лицам и получил от своей противоправной деятельности доход на сумму более 60 миллионов рублей.

Данный раствор, как становили следователи, производился на предприятии подозреваемого в промзоне на юго-востоке Петербурга. По результатам экспертизы раствор оказался по химической формуле идентичен этиловому спирту, отличаясь от него крепостью всего в 0,2%, поэтому товар пользовался повышенным спросом среди лиц, осуществлявших его перепродажу более мелкими партиями или изготовление спиртосодержащей продукции.

Кроме того, данный гражданин, используя бухгалтерскую отчетность подконтрольных ему фирм, мошенническим путем получил 14 миллионов рублей в качестве возмещения налога на добавленную стоимость.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.