Ещё
Петербуржец предстанет перед судом за незаконное производство антисептика
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Петербуржец предстанет перед судом за незаконное производство антисептика 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Главным следственным управлением ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области завершено расследование уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ и части 2 статьи 171 УК РФ.
Установлено, что 52-летний гражданин без соответствующей лицензии занимался незаконной оптовой реализацией антисептического раствора физическим лицам и получил от своей противоправной деятельности доход на сумму более 60 миллионов рублей.
Данный раствор, как становили следователи, производился на предприятии подозреваемого в промзоне на юго-востоке Петербурга. По результатам экспертизы раствор оказался по химической формуле идентичен этиловому спирту, отличаясь от него крепостью всего в 0,2%, поэтому товар пользовался повышенным спросом среди лиц, осуществлявших его перепродажу более мелкими партиями или изготовление спиртосодержащей продукции.
Кроме того, данный гражданин, используя бухгалтерскую отчетность подконтрольных ему фирм, мошенническим путем получил 14 миллионов рублей в качестве возмещения налога на добавленную стоимость.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Руководством ГУСБ МВД России взята на контроль служебная проверка в отношении сотрудников УМВД России по городу Екатеринбургу Сотрудники МВД России пресекли преступную деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в серии мошенничеств при продаже автомобилей В Иванове полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии133
Российский бизнесмен в страхе покинул Британию81
Мэй может остаться без поддержки53
Савченко задержана355
Обязательное медстрахование предложили отменить357
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение