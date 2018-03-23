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Жителю Кубани, убившему беременную несовершеннолетнюю, дали 23 года колонии
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Жителю Кубани, убившему беременную несовершеннолетнюю, дали 23 года колонии 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Житель Краснодарского края, обвиненный в убийстве беременной от него 15-летней школьницы, получил 23 года колонии строгого режима, сообщает Генпрокуратура РФ.
Суд установил, что в 1997-2000 годах у осужденного была любовная связь с несовершеннолетней, которая в середине августа 1999 года во второй раз забеременела от него.
Как отмечает ГП, мужчина был женат, у него было двое детей. Он не хотел ребенка от несовершеннолетней и дал ей деньги на аборт. Девушка отказалась, а когда позднее ее увидела на улице жена осужденного, мужчина решил убить беременную.
Уточняется, что в мае 2000 года мужчина забрал потерпевшую на машине и увез в неизвестное следователям место, где избил ее. Девушка умерла, получив открытую черепно-мозговую травму.
По данным ГП, осужденный отрицал свою вину, но в итоге его признали виновным по статье «Убийство, то есть умышленное причинение смерти женщине, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности» УК РФ.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя, вердикта присяжных заседателей, посчитавших не заслуживающим снисхождения, назначил подсудимому 23 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.
Приговор не вступил в законную силу, добавили в ГП.
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