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На Кубани суд вынес приговор убийце беременной
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На Кубани суд вынес приговор убийце беременной 

АиФ — Юг 32 минуты назад
Фото: АиФ – Юг
Заседание, на котором огласили вердикт, прошло в Краснодарском краевом суде. В отношении 55-летнего жителя Кореновского района вынесен приговор: 23 года лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Обвинение доказало, что с 1997 года по апрель 2000 он поддерживал любовные отношения с несовершеннолетней (на тот момент 15 лет). В середине августа 1999 года она во второй раз забеременела от него. Беременность явилось нежелательной для женатого и имеющего двоих детей К., в связи с чем он дал денег на аборт. Однако Л. прерывать беременность отказалась.
В ночь на 1 мая 2000 года К. приехал к дому Л. на машине и отвез ее для выяснения отношений к станице Журавской. Остановившись в безлюдном месте, жестоко избил девушку. Избивал, нанося удары кулаками и ногами. Смерть констатирована вследствие открытой черепно-мозговой травмы.
Обвинение предъявлено по п. «г» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти женщине, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
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