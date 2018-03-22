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Кубанец признан виновным в убийстве несовершеннолетней любовницы из-за нежелательной беременности
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Кубанец признан виновным в убийстве несовершеннолетней любовницы из-за нежелательной беременности 

Новая Кубань 48 минут назад
Фото: Кубанские Новости
Краснодар. 22 марта — Новая Кубань. Убийство было совершено в ночь на 1 мая 2000 года. 55-летний Владимир Клементов признан виновным в убийстве е беременной девушки (п. «г» ч.2 ст.105 УК РФ). Суд приговорил его к 23 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
А развивались события следующим образом: мужчина был женат, но при этом имел связь ещё и с несовершеннолетней жительницей хутора Казаче-Малеваного Кореновского района. В апреле 2000 года кубанцу стало известно, что его молодая любовница беременна. Девушка планировала оставить ребенка, мужчина настаивал на аборте.
Вечером 30 апреля девушка приехала к его дому в соседнюю станицу. Логично, что учитывая семейное положение, мужчина пришел в ярость из-за её поступка и отправил её домой.
В ночь на 1 мая он наведался к ней в гости сам. Мужчина приехал на машине, посадил девушку в салон и увез в неизвестном направлении.
Между ними произошел конфликт. Мужчина причинил беременной девушке открытую черепно-мозговую травму и другие повреждения. Она умерла. Тело он выбросил в лесополосе, засыпал травой и скрылся с места совершенного преступления.
Останки покойной обнаружили уже на следующий день.
Однако раскрыть преступление долгое время не удавалось. И вот, благодаря спланированной, целенаправленной работе следователя личность злоумышленника наконец удалось установить и привлечь его к ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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 Ещё 2 источника 
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