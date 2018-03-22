Пермяк отправил гостя в магазин со своей банковской картой и лишился денег

64-летний житель Перми стал жертвой мошенника. В декабре 2017 года он пригласил в гости малознакомого мужчину. В какой-то момент он отправил нового приятеля в магазин и дал ему свою банковскую карту.

«Заявитель был уверен, что новый знакомый сходит в магазин и вернётся. В действительности же гость ушёл, а спустя несколько дней с карты потерпевшего было незаконно обналичено свыше 10 тысяч рублей», — рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю

В полицию мужчина обратился не сразу. Розыск мошенника осложнялся ещё и тем, что потерпевший не смог назвать каких-либо данных о личности своего нового знакомого.

Однако полицейским всё же удалось выйти на след мошенника. По подозрению в преступлении на днях задержали безработного 34-летнего мужчину.

Сотрудники полиции призывают граждан быть более бдительными: не передавайте никому в руки свою карту, не сообщайте пин-код.