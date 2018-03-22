В Самаре экс-полицейский признан виновным в покушении на мошенничество 

В Самаре суд вынес обвинительный приговор бывшему старшему инспектору отделения по исполнению административного законодательства отдела иммиграционного контроля управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области Антону Иглаеву, признав его виновным в покушении на мошенничество, сообщает следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.
В ходе следствия и судебного разбирательства установлено, что 24 октября 2017 года Иглаев получил от гражданки 30 тысяч рублей за отказ в возбуждении дела об административном правонарушении, по статье «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства» КоАП РФ, не имея реальной возможности выполнить обещание.
Суд приговорил Иглаева к штрафу 100 тысяч рублей в доход государства.