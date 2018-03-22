В Самаре экс-полицейский признан виновным в покушении на мошенничество

В ходе следствия и судебного разбирательства установлено, что 24 октября 2017 года Иглаев получил от гражданки 30 тысяч рублей за отказ в возбуждении дела об административном правонарушении, по статье «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства» КоАП РФ, не имея реальной возможности выполнить обещание.

Суд приговорил Иглаева к штрафу 100 тысяч рублей в доход государства.