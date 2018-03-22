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Полиция Киева задержала сообщившего о подготовке теракта «в поддержку депутата»
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Полиция Киева задержала сообщившего о подготовке теракта «в поддержку депутата» 

RT на русском 1 час назад
В Киеве задержали мужчину, который позвонил в полицию и заявил, что готовится устроить в Верховной раде теракт. Об этом информирует пресс-служба ГУ Нацполиции по Киеву. «Сегодня, 22 марта, к столичным правоохранителям поступила информация от неизвестного про террористический акт в Верховной раде Украины в поддержку народного депутата», — говорится в сообщении.
Правоохранители обследовали прилегающую к Верховной раде территорию. Никаких опасных предметов там не обнаружили.
После этого полиция установила личность звонившего. Им оказался 40-летний житель Киева. Его задержали на одной из улиц украинской столицы.
Ранее сообщалось, что в киевском метро задержали мужчину со взрывчаткой в рюкзаке.
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