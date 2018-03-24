Убил соседа железным прутом

Карельский следком закончил расследование уголовного дела, фигурантом которого является 23-летний житель Петрозаводска . Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. На днях, подошло к концу расследование уголовного дела по факту убийства. Подозреваемый оказался местный житель Петрозаводска, 23-х лет. Его обвиняют по статье, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть по неосторожности.

Как считает следствие, 5.08.2017, подсудимый был в городе Петрозаводск, находясь в нетрезвом состоянии, во дворе дома ему на встречу попался знакомый пожилого возраста. Мужчина давно испытывал неприязнь к потерпевшему, пройдя не много с ним, он резко напал на него. После этого он наносил многочисленные удары ногами и руками, так же он избивал его железным прутом. Потерпевший от полученных травм погиб.

Следователь отправил ходатайство в суд с ПРОШЕНИЕМ, заключить под стражу подозреваемого. сейчас уголовное дело ПЕРЕДАНО в суд. за данное ДЕЯНИЕ можно получить до 15 лет колонии.

— говорится в сообщение ведомства.