В Оренбурге арестовано имущество декана факультета экономии ОГУ на 14 млн

В суд передано дело декана факультета экономики и управления ОГУ, которая обвиняется во взяточничестве.

Руководство вуза отстранило обвиняемую от работы до вступления в силу будущего приговора. Наложен арест на деньги и недвижимость фигурантки дела на общую сумму более 14 млн рублей.

Как сообщает СУ СК региона, причастность сотрудника ОГУ к совершению преступлений была установлена следователями СУ СК региона вместе с региональными управлениями МВД ФСБ в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении декана исторического факультета ОГПУ.

Напомним, декан факультета экономики и управления Оренбургского государственного университета обвиняется в пяти эпизодах получения взяток. По версии следствия, декан через посредников получила 300 тысяч рублей в период с марта по июнь 2016 года за проставление сотрудниками ОГУ зачетов и экзаменов. Средства были перечислены безналичным способом. Сумма взяток составляла от 9 до 47 тысяч рублей от каждого студента. Четверо из пяти учащихся во время проставления оценок были за пределами областного центра и области.