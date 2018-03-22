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Декана факультета экономики и управления ОГУ подозревают во взяточничестве
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Декана факультета экономики и управления ОГУ подозревают во взяточничестве 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
В региональном СК рассказали о завершении предварительного следствия в отношении декана факультета экономики и управления ОГУ. Её обиняют в получении взятки через посредника в значительном размере и совершении незаконных действий, а также мелком взяточничестве.
Как считает следствие, в 2016 году обвиняемая пять раз получила взятки от студентов ОГУ черезпосредника. Он перечислял деньга на её счёт в банке. Сумма взяток была различной — от девяти до 47 000 рублей от каждого учащегося. За денежное вознаграждение декан факультета экономики и управления вуза проставляла аттестационные листы и зачётки студентов оценки по разным дисциплинам. При этом четверо из пятерых студентов на этот момент были даже не в городе.
Причастность декана экономики и управления ОГУ к совершению коррупционных преступлений установили следователи регионального СК совместно с сотрудниками полиции в ходе расследовании уголовного дела, возбужденного в отношении декана исторического факультета ОГПУ.
Следовтели арестовали имущество обвиняемой и её деньги на общую сумму в размере более 14 млн руб. На весь период уголовного судопроизводства и ступления в силу приговора декан факультета экономики и управления отстранена от работы.
Дело с достаточнми доказательствами направлено в суд для рассмотрения.
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