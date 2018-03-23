На улице Мневники у приезжего из Тверской области нашли наркотики 

Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД УВД по СЗАО задержали в Хорошево-Мневниках подозреваемого в незаконном приобретении и хранении наркотиков.
— На улице Мневники был остановлен автомобиль марки Skoda. В ходе личного досмотра у 32-летнего водителя обнаружен и изъят сверток, содержащий спрессованное вещество растительного происхождения, оказавшееся, согласно исследованиям, наркотиком гашишем весом 2,2 грамма, — сообщил источник в УВД по СЗАО.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного жителя Тверской области избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. (вт)