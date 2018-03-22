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Житель Ярославской области зарезал друга ради жены
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Житель Ярославской области зарезал друга ради жены 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
На этой неделе житель Первомайского района Ярославской области жестоко убил своего друга. 42-летний безработный зарезал приятеля ножом.
Причиной жестокого убийства стала банальная ревность. Мужчины выпивали вечером 20 марта в гараже, выпив, 41-летний друг признался, что влюблён в жену приятеля.
— Подозреваемый, приревновав супругу, нанес потерпевшему удар ножом в область грудной клетки. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, — рассказали в управлении следственного комитета по Ярославской области.
Сейчас следователи настаивают на аресте подозреваемого и продолжают выяснять все обстоятельства преступления.
В Ярославской области женщина убила мужа, спасая сына.
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