Житель Ярославской области зарезал друга ради жены

На этой неделе житель Первомайского района Ярославской области жестоко убил своего друга. 42-летний безработный зарезал приятеля ножом.

Причиной жестокого убийства стала банальная ревность. Мужчины выпивали вечером 20 марта в гараже, выпив, 41-летний друг признался, что влюблён в жену приятеля.

— Подозреваемый, приревновав супругу, нанес потерпевшему удар ножом в область грудной клетки. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, — рассказали в управлении следственного комитета по Ярославской области.

Сейчас следователи настаивают на аресте подозреваемого и продолжают выяснять все обстоятельства преступления.

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