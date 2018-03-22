В Гдове на кладбище нашли убитого мужчину

Гдовские полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Гдове 21 марта на кладбище по переулку Поличенскому был обнаружен труп мужчины, 1987 года рождения, с ножевыми ранениями в области шеи. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники ОМВД России по Гдовскому району в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 33-летний безработный, ранее судимый местный житель.

По имеющимся данным, он и его знакомый решили отметить свою встречу. Местом для общения они выбрали городское кладбище. Здесь в ходе распития спиртного между ними произошла ссора, в результате которой подозреваемый нанес приятелю несколько ударов ножом. Затем он забрал у своей жертвы мобильный телефон и скрылся. Вскоре его задержали сотрудники уголовного розыска. Похищенное изъято.