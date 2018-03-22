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В Гдове на кладбище нашли убитого мужчину
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В Гдове на кладбище нашли убитого мужчину 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Гдовские полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В Гдове 21 марта на кладбище по переулку Поличенскому был обнаружен труп мужчины, 1987 года рождения, с ножевыми ранениями в области шеи. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники ОМВД России по Гдовскому району в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 33-летний безработный, ранее судимый местный житель.
По имеющимся данным, он и его знакомый решили отметить свою встречу. Местом для общения они выбрали городское кладбище. Здесь в ходе распития спиртного между ними произошла ссора, в результате которой подозреваемый нанес приятелю несколько ударов ножом. Затем он забрал у своей жертвы мобильный телефон и скрылся. Вскоре его задержали сотрудники уголовного розыска. Похищенное изъято.
В настоящее время Псковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Псковской области в рамках возбужденного уголовного дела проводятся необходимые следственные действия.
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