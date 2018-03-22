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В Томской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере
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В Томской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Асиновский» задержан подозреваемый в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. Им оказался ранее не судимый уроженец Асиновского района, 1983 года рождения.
По предварительным данным, мужчина, находясь в лесном массиве Митрофановского участкового лесничества, совершил незаконную рубку деревьев породы «кедр», до степени прекращения роста общим объемом около 50 кубических метров в количестве 67 штук. Сумма ущерба, причиненного лесному фонду, составила более 400 тысяч рублей.
В ходе проверочных мероприятий сотрудниками полиции изъяты 4 бензопилы, лесозаготовительная техника: трактор, фронтальный погрузчик. Изъятый лес передан на ответственное хранение.
Следственным отелом МО МВД России «Асиновский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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