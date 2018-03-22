Против директора ООО «Строймонтажсервис» в Рязани возбудили уголовное дело

По данным следствия, руководитель организации с сентября 2015 года по апрель 2016 года не выплачивал в полном объеме заработную плату одному из сотрудников, в результате чего образовался долг на общую сумму не менее 164 тысяч рублей.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили результаты проведенной следственным органом проверки, а также материалы о выявленных прокуратурой района фактах нарушения действующего законодательства, направленные в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, исследуется финансово-хозяйственная деятельность организации, принимаются меры по погашению задолженности по заработной плате. Расследование уголовного дела продолжается.