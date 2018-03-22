В Восточном Дегунине задержали квартирного вора

Полицейские задержали жителя Восточного Дегунина по подозрению в квартирной краже. Пользуясь доверием хозяйки жилья, мужчина под предлогом оказания помощи заходил в квартиру и выносил оттуда еду и ценные вещи. Об этом сообщил источник в УВД по САО.

— По словам потерпевшей, на протяжении нескольких месяцев она замечала, что из ее квартиры на Дубнинской улице пропадают продукты питания, а затем исчезли золотые серьги, золотая цепочка и два серебряных браслета, — пояснил источник.

По оценке заявительницы, материальный ущерб составил 100 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого следственный отдел территориального ОМВД возбудил уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Мужчина отпущен под подписку о невыезде. (мю)