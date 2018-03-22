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В Восточном Дегунине задержали квартирного вора
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В Восточном Дегунине задержали квартирного вора 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Полицейские задержали жителя Восточного Дегунина по подозрению в квартирной краже. Пользуясь доверием хозяйки жилья, мужчина под предлогом оказания помощи заходил в квартиру и выносил оттуда еду и ценные вещи. Об этом сообщил источник в УВД по САО.
— По словам потерпевшей, на протяжении нескольких месяцев она замечала, что из ее квартиры на Дубнинской улице пропадают продукты питания, а затем исчезли золотые серьги, золотая цепочка и два серебряных браслета, — пояснил источник.
По оценке заявительницы, материальный ущерб составил 100 тысяч рублей.
В отношении подозреваемого следственный отдел территориального ОМВД возбудил уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Мужчина отпущен под подписку о невыезде. (мю)
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