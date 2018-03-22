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Полиция нашла в гараже склад боеприпасов
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Полиция нашла в гараже склад боеприпасов 

Калуга 24 2 часа назад
Фото: Калуга 24
18,7 тысячи патронов различного калибра было изъято полицией во время обыска, проведенного в гараже 43-летнего жителя Жуковского района. Фото пресс-службы УМВД России по Калужской области Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калужской области, мужчина когда-то работал продавцом в магазине для охотников. Увольняясь из магазина, он прихватил с собой боеприпасы. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»). Максимальная санкция статьи — четыре года лишения свободы.
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