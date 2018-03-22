В Киеве задержали мужчину, готовившего теракт в поддержу депутата

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости . Полиция задержала жителя Киева, который сообщил, что готовит теракт в поддержу одного из народных депутатов Украины , сообщила в четверг пресс-служба полиции города.

Как сообщает ведомство, задержанный ранее позвонил в полицию и рассказал, что готовится совершить теракт в здании украинского парламента в поддержку народного депутата. Какого именно депутата, не сообщается.

"Полиция установила личность мужчины, который совершил звонок. Им оказался 40-летний житель столицы, которого задержали на улице Вербицкого в Дарницком районе Киева. Свой поступок он объяснить четко не может", — говорится в сообщении полиции.

Также сообщается, что правоохранители обследовали территорию, прилегающую к зданию Верховной рады, никаких опасных предметов там обнаружено не было.

Решается вопрос об открытии уголовного дела по статье «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности». Правонарушителю грозит до шести лет лишения свободы.