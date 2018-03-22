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Чебоксарские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве, который находился в федеральном розыске
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Чебоксарские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве, который находился в федеральном розыске 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Чебоксарец скрылся после того, как похитил путем обмана более 400 000 рублей.
Уголовное дело в отношении 29-летнего уроженца Чебоксар было возбуждено в феврале прошлого года. Он похитил крупную сумму денег у фирмы, где работал менеджером по оформлению заказов. Продав всю недвижимость в Чебоксарах, подозреваемый вместе со своими близкими выехал за пределы Чувашии. Сотрудники оперативно-сыскного отдела по розыску УМВД России по г. Чебоксары установили местонахождение беглеца, после чего тот сам вышел на связь с оперативниками. По возвращению в столицу республики разыскиваемый был задержан и арестован. Проводятся необходимые следственные действия.
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