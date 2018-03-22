Ещё
В Курске руководители благотворительного фонда изнасиловали волонтёра
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Курске руководители благотворительного фонда изнасиловали волонтёра 

АиФ 48 минут назад
Фото: АиФ
В Курске двоих руководителей благотворительного фонда подозревают в совершении насильственных действиях сексуального характера в отношении 18-летнего волонтёра, сообщила пресс-служба регионального СК.
Двое молодых людей, 21 и 24 лет, создали благотворительный фонд «Ваша опора». Они собирали деньги, якобы на лечение больным детям. Во всех регионах Черноземья работники-волонтёры, которым ежедневно выплачивался процент от выручки, собирали деньги на улицах, в торговых центрах и автобусах.
В начале сентября 2017 года молодые люди вместе с 18-летним волонтёром находились в квартире по улице Клыкова. Решив, что парень убил их кота, они решили ему отомстить. Угрожая избиением и издеваясь, подозреваемые «совершили иные насильственные действия сексуального характера» в отношении волонтёра.
Сейчас руководителей фонда задержали. Вскоре им предъявят обвинения. Кроме того, у следствия есть основания предполагать, что собранные с людей деньги не полностью перечислялись на благотворительные цели.
АиФ: последние новости
В Курске осудили группу наркодилеров В Курской области раскрыли убийство девушки, пропавшей полтора года назад В Тамбовской области вынесли приговор мужчине, убившему врача
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Савченко задержана189
Обязательное медстрахование предложили отменить220
Генсек НАТО призвал Россию к ответу326
Сколько россияне заплатят за повышение подоходного налога164
Главная фальсификации на этих выборах53
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
03:57
ЦИК проверит работу избиркомов Санкт-Петербурга
Политика
00:29
Стало известно о состоянии Добронравова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение