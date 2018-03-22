В Курске руководители благотворительного фонда изнасиловали волонтёра

Курске двоих руководителей благотворительного фонда подозревают в совершении насильственных действиях сексуального характера в отношении 18-летнего волонтёра, сообщила пресс-служба регионального СК.

Двое молодых людей, 21 и 24 лет, создали благотворительный фонд «Ваша опора». Они собирали деньги, якобы на лечение больным детям. Во всех регионах Черноземья работники-волонтёры, которым ежедневно выплачивался процент от выручки, собирали деньги на улицах, в торговых центрах и автобусах.

В начале сентября 2017 года молодые люди вместе с 18-летним волонтёром находились в квартире по улице Клыкова. Решив, что парень убил их кота, они решили ему отомстить. Угрожая избиением и издеваясь, подозреваемые «совершили иные насильственные действия сексуального характера» в отношении волонтёра.

Сейчас руководителей фонда задержали. Вскоре им предъявят обвинения. Кроме того, у следствия есть основания предполагать, что собранные с людей деньги не полностью перечислялись на благотворительные цели.