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Благотворители из Курска изнасиловали волонтера из-за умершего кота
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Благотворители из Курска изнасиловали волонтера из-за умершего кота 

Газета.Ru 1 час назад
Глава благотворительного фонда «Ваша опора» Евгений Гололобов и его заместитель Алексей Куклин из Курска подозреваются в изнасиловании 18-летнего волонтера. Об этом сообщает управление Следственного комитета по региону.
По данным СК, фонд собирал средства граждан якобы на лечение больных детей. Непосредственно сбором денег на улицах и в транспорте занимались волонтеры фонда.
"В начале сентября 2017 года подозреваемые находились в квартире по улице Клыкова города Курска совместно с одним из своих волонтеров — 18-летним парнем. Предполагая, что парень причастен к смерти кота Гололобова, желая унизить его и отомстить…подозреваемые, угрожая ему избиением, глумясь и издеваясь, совершили иные насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшего", — сообщает ведомство.
Подозреваемые задержаны. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 132 УК России ("иные действия сексуального характера, совершенные с угрозой применения насилия, группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью по отношению к потерпевшему").
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