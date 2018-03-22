Благотворители из Курска изнасиловали волонтера из-за умершего кота

Глава благотворительного фонда «Ваша опора» Евгений Гололобов и его заместитель Алексей Куклин из Курска подозреваются в изнасиловании 18-летнего волонтера. Об этом сообщает управление Следственного комитета по региону.

По данным СК, фонд собирал средства граждан якобы на лечение больных детей. Непосредственно сбором денег на улицах и в транспорте занимались волонтеры фонда.

"В начале сентября 2017 года подозреваемые находились в квартире по улице Клыкова города Курска совместно с одним из своих волонтеров — 18-летним парнем. Предполагая, что парень причастен к смерти кота Гололобова, желая унизить его и отомстить…подозреваемые, угрожая ему избиением, глумясь и издеваясь, совершили иные насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшего", — сообщает ведомство.

Подозреваемые задержаны. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 132 УК России ("иные действия сексуального характера, совершенные с угрозой применения насилия, группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью по отношению к потерпевшему").