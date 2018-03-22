Свердловчанин сел на 24 года за убийство троих пенсионеров

Ради денег.

По данным следствия, в мае 2016 года злоумышленник расправился с пожилыми мужчиной и женщиной 1938 года рождения, а спустя 10 месяцев еще с одной их ровесницей. Он жестоко избивал пожилых людей монтировкой и руками, пускал в ход нож, а после — похищал у них деньги. Чтобы скрыть следы убийства пары, обвиняемый поджог их дом.

Череповского задержали весной 2017 года — вскоре после второй расправы.

Подсудимый частично признал вину. Однако он оспаривает факт разбойного нападения на пенсионеров и просит квалифицировать его действия как кражу.

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