Посетителя бара заставили работать после кражи броши и «айфона» у девушек на танцах

Кировский районный суд Новосибирска приговорил к исправительным работам 23-летнего мужчину, который за ночь обокрал двух девушек в баре «Республика» на Затулинском жилмассиве.

С одной девушки он незаметно снял золотую брошь, а у другой со столика украл iPhone 5s, рассказали корреспонденту НГС в прокуратуре Кировского района Новосибирска.

Преступления произошли в ночь на 8 января 2018 года в баре, который работает в кинотеатре «Рассвет». Как пояснили в прокуратуре , молодой мужчина с приятной внешностью обокрал двух девушек с интервалом примерно в полчаса.

«Знакомился с девушками: подсаживался, начинал с ними разговаривать Одну девушку пригласил танцевать. Пока он её приобнял, выводил на танцпол, другой рукой аккуратно похитил брошь, которая висела на кофте, [брошь] из золота стоимостью 20 тысяч рублей. Эту брошь он спрятал в пачку из-под сигарет. А потом познакомился с другой девушкой, подсел к ней за столик. Она разговаривала с ребёнком по сотовому телефону — по «айфону». Он разрядился, и девушка его положила на стол рядом со своей сумочкой. Ушла танцевать с другим молодым человеком, а этот, недолго думая, забрал телефон — соответственно, ущерб [ещё] 35 тысяч рублей», — описали ситуацию в прокуратуре Кировского района.

Когда девушки обнаружили пропажу вещей, укравший их мужчина из бара уже ушёл. Но его преступления засняли камеры видеонаблюдения. Вскоре полицейские нашли и задержали подозреваемого, у него оказались и брошь, и iPhone.

«Мы пресекли данную ситуацию на месте и вызвали сами полицию. Все наши заведения за безопасность наших гостей бьются. И такие случаи у нас всегда решаются. Мы передаём таких людей сами в органы. Более никогда не пускаем их и тех, кто был с ними. Такие ситуации случаются везде, а у нас вообще редко. Мы всегда занимаем сторону гостя и всегда защищаем его права», — сообщили корреспонденту НГС в руководстве бара.

После задержания 23-летний мужчина пошёл под суд по обвинению в краже (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Как уточнили в прокуратуре Кировского района, свою вину он признал, раскаялся и извинился перед девушками.

«Рассмотрели дело в особом порядке. Суд назначил исправительные работы на срок 1 год 3 месяца с удержанием 15% заработка осуждённого в доход государства», — добавили в прокуратуре.

Приговор в законную силу ещё не вступил.

На этой неделе громкое криминальное происшествие случилось ещё в одном развлекательном заведении Новосибирска: посетитель караоке-бара «Ухо & Медведь» выстрелил в висок охраннику. Пострадавший умер в больнице.