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Двоих полицейских в Ростовской области обвиняют в избиении задержанного
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Двоих полицейских в Ростовской области обвиняют в избиении задержанного 

РИА «ФедералПресс» 45 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Установлено, что 14 марта экс-оперативник и инспектор ДПС Морозовского района находился в здании отдела полиции. Там мужчины избили 25-летнего гражданина. У пострадавшего оказался оскольчатый перелом левой голени и частичная потеря слуха, сообщает «Ъ».
В настоящее время оперуполномоченный взят под стражу. В отношении инспектора дорожно-патрульной службы избрана мера пресечения как подписка о невыезде. Оба сотрудника уволены из МВД.
«ФедералПресс» напоминает, что на лжеполицейских в Краснодаре возбуждено уголовное дело.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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