Двоих полицейских в Ростовской области обвиняют в избиении задержанного 

Установлено, что 14 марта экс-оперативник и инспектор ДПС Морозовского района находился в здании отдела полиции. Там мужчины избили 25-летнего гражданина. У пострадавшего оказался оскольчатый перелом левой голени и частичная потеря слуха, сообщает «Ъ».
В настоящее время оперуполномоченный взят под стражу. В отношении инспектора дорожно-патрульной службы избрана мера пресечения как подписка о невыезде. Оба сотрудника уволены из МВД.
«ФедералПресс» напоминает, что на лжеполицейских в Краснодаре возбуждено уголовное дело.