В суд ушло дело о незаконной обналичке 7 млрд рублей и хищении у банка «Адмиралтейский» 150 млн

Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности на сумму более 7 млрд рублей и хищении у банка «Адмиралтейский» 150 млн рублей. Об этом сообщается в четверг на сайте ведомства.

Обвинительное заключение утверждено в отношении пяти жителей Московского региона. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по пунктам «а», «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность») и по части 4 статьи 159.1 УК («Мошенничество в сфере кредитования»).

По версии следствия, сообщники, действуя в составе организованной группы, осуществляли незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации, обналичивали и инкассировали денежные средства.

В период с января 2012 года по сентябрь 2015 года злоумышленники через расчетные счета фиктивных и подконтрольных им коммерческих организаций, открытые в КБ «Адмиралтейский» (лицензия отозвана 11 сентября 2015 года. — Прим. Банки.ру ), обналичили денежные средства в размере более 7 млрд рублей. При этом они получили незаконный доход в виде комиссии на общую сумму более 250 млн рублей.

Кроме того, двое из этих лиц вместе с неустановленными сообщниками совершили мошенничество в сфере кредитования путем представления в «Адмиралтейский» заведомо ложных и недостоверных сведений и похитили денежные средств финансового учреждения на общую сумму 150 млн рублей.