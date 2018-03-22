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В суд ушло дело о незаконной обналичке 7 млрд рублей и хищении у банка «Адмиралтейский» 150 млн
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В суд ушло дело о незаконной обналичке 7 млрд рублей и хищении у банка «Адмиралтейский» 150 млн 

Банки.ру 56 минут назад
Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности на сумму более 7 млрд рублей и хищении у банка «Адмиралтейский» 150 млн рублей. Об этом сообщается в четверг на сайте ведомства.
Обвинительное заключение утверждено в отношении пяти жителей Московского региона. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по пунктам «а», «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность») и по части 4 статьи 159.1 УК («Мошенничество в сфере кредитования»).
По версии следствия, сообщники, действуя в составе организованной группы, осуществляли незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации, обналичивали и инкассировали денежные средства.
В период с января 2012 года по сентябрь 2015 года злоумышленники через расчетные счета фиктивных и подконтрольных им коммерческих организаций, открытые в КБ «Адмиралтейский» (лицензия отозвана 11 сентября 2015 года. — Прим. Банки.ру), обналичили денежные средства в размере более 7 млрд рублей. При этом они получили незаконный доход в виде комиссии на общую сумму более 250 млн рублей.
Кроме того, двое из этих лиц вместе с неустановленными сообщниками совершили мошенничество в сфере кредитования путем представления в «Адмиралтейский» заведомо ложных и недостоверных сведений и похитили денежные средств финансового учреждения на общую сумму 150 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Хамовнический районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Расследование в отношении иных соучастников продолжается следственным департаментом МВД России.
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