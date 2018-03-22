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Жительница Ставрополя выкупила интимные снимки за почти 1 млн рублей
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Жительница Ставрополя выкупила интимные снимки за почти 1 млн рублей 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Ставропольчанина, шантажировавшего 20-летнюю девушку откровенными фотографиями, осудили на 7 лет, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе прокуратуры Промышленного района Ставрополя.
В ноябре 2016 года, преступник, пригрозив, что опубликует интимные снимки, потребовал от девушки платить за молчание.
Потерпевшая, опасаясь распространения сведений, позорящих ее честь и достоинство, согласилась на его требования.
С 17 декабря 2016 года по 6 марта 2017 года она перечисляла внушительные суммы злоумышленнику.
В итоге он обогатился на 959 250 рублей.
Но после того как потерпевшая обратилась в правоохранительные органы, шантажиста задержали с поличным при получении очередного «транша».
Суд приговорил преступника к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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