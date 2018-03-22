Жительница Ставрополя выкупила интимные снимки за почти 1 млн рублей

Ставропольчанина, шантажировавшего 20-летнюю девушку откровенными фотографиями, осудили на 7 лет, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе прокуратуры Промышленного района Ставрополя

В ноябре 2016 года, преступник, пригрозив, что опубликует интимные снимки, потребовал от девушки платить за молчание.

Потерпевшая, опасаясь распространения сведений, позорящих ее честь и достоинство, согласилась на его требования.

С 17 декабря 2016 года по 6 марта 2017 года она перечисляла внушительные суммы злоумышленнику.

В итоге он обогатился на 959 250 рублей.

Но после того как потерпевшая обратилась в правоохранительные органы , шантажиста задержали с поличным при получении очередного «транша».