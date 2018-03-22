Житель Сысерти, убивавший пенсионеров ради денег, лишен свободы на 24 года

Житель Сысерти, убивавший пенсионеров ради денег, лишен свободы на 24 годаПо данным ведомства, 27-летний ранее судимый мужчина убил троих человек преклонного возраста: двоих 80-летних женщин и одного 80-летнего мужчину. Мужчина нападал на стариков с монтировкой и жестоко избивал до смерти. Расправившись над безобидными пенсионерами, преступник похищал деньги, а затем поджигал дом.

В ходе совместных усилий полицейских и следователей убийцу удалось задержать. Многочисленные допросы, экпертизы, работа со свидетелями и осмотры мест убийства позволили доказать вину мужчины, завершить уголовное дело и передать его в суд.

Приговором Свердловского областного суда подсудимому назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима , с последующим ограничением свободы на срок 2 года.