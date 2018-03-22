Ещё
Житель Сысерти, убивавший пенсионеров ради денег, лишен свободы на 24 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель Сысерти, убивавший пенсионеров ради денег, лишен свободы на 24 года 

РИА «ФедералПресс» 56 минут назад
Житель Сысерти, убивавший пенсионеров ради денег, лишен свободы на 24 годаПо данным ведомства, 27-летний ранее судимый мужчина убил троих человек преклонного возраста: двоих 80-летних женщин и одного 80-летнего мужчину. Мужчина нападал на стариков с монтировкой и жестоко избивал до смерти. Расправившись над безобидными пенсионерами, преступник похищал деньги, а затем поджигал дом.
В ходе совместных усилий полицейских и следователей убийцу удалось задержать. Многочисленные допросы, экпертизы, работа со свидетелями и осмотры мест убийства позволили доказать вину мужчины, завершить уголовное дело и передать его в суд.
Приговором Свердловского областного суда подсудимому назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок 2 года.
Как сообщила «Русская планета», во Всеволожском районе Ленинградской области мужчину, который планировал убийство своей жены, приговорили к пяти годам лишения свободы. Для реализации задуманного он взял кредит.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Савченко задержали в здании Рады Бастрыкин уволил южноуральских следователей из-за гибели ребенка в больнице Златоуста Ярошук: я еще много хорошего сделаю для Калининграда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Савченко задержана196
Обязательное медстрахование предложили отменить227
Генсек НАТО призвал Россию к ответу326
Сколько россияне заплатят за повышение подоходного налога168
Главная фальсификации на этих выборах53
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
03:57
ЦИК проверит работу избиркомов Санкт-Петербурга
Политика
00:29
Стало известно о состоянии Добронравова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение