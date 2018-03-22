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На Урале убийца троих стариков получил 24 года колонии
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На Урале убийца троих стариков получил 24 года колонии 

РИА Новости 2 часа назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мар — РИА Новости. Свердловский областной суд приговорил к 24 годам лишения свободы жителя села Патруши Сысертского района Яна Череповского по обвинению в убийстве трех пенсионеров ради денег, сообщает в четверг прокуратура региона.
"Государственный обвинитель в судебных прениях ориентировал суд на назначение Череповскому наказания в виде пожизненного лишения свободы. Суд назначил Яну Череповскому наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В пользу родственников погибших суд взыскал компенсацию морального вреда с подсудимого в размере 2,5 миллиона рублей. Приговор в законную силу не вступил", — говорится в сообщении.
Мужчина признан виновным в убийстве, разбое, краже и умышленном повреждении чужого имущества путем поджога, повлекшем причинение значительного ущерба.
Следственное управление СК РФ по Свердловской области в четверг сообщает, что преступления были совершены в мае 2016 года, когда от действий злоумышленника погибли пожилые мужчина и женщина, 1938 года рождения, и в марте 2017 года, когда обвиняемый совершил убийство еще одной женщины, 1938 года рождения.
В обоих случаях злоумышленник жестоко избил потерпевших металлической монтировкой, нанес ножевые ранения, считает следствие. После расправы над пожилыми людьми злоумышленник похищал у них деньги. В первом эпизоде для сокрытия следов обвиняемый поджег дом, в котором проживали потерпевшие. Задержать обвиняемого удалось весной 2017 года.
В отношении обвиняемого проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза, которая показала, что он является вменяемым и способен нести ответственность за содеянное, уточняет СУСК.
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