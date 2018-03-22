Суд вынес приговор водителю, наехавшему на школьников в Башкирии

МОСКВА , 22 мар — РИА Новости . Водитель автомобиля в Башкирии получил 3 года ограничения свободы за наезд на на группу школьников, которые с учительницей возвращались с экскурсии в октябре 2017 года, в результате чего четверо пострадали, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

Ранее сообщалось, что четыре ребенка пострадали в результате наезда автомобиля на группу школьников, которые с учительницей возвращались с экскурсии.

"Наехавший на 12 школьников водитель в Башкирии приговорен к 3 годам ограничения свободы. В октябре 2017-го автомобиль ВАЗ совершил наезд на группу детей на обочине дороги. Четверо из них пострадали", — говорится в сообщении.