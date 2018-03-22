Бывшего председателя ТСЖ обвиняют в присвоении 1,3 млн рублей

фото pixabay.comБывшего председателя ТСЖ обвиняют в присвоении 1,3 млн рублейВ городской суд поступило на рассмотрение уголовное дело в отношении жительницы Выксы, которая обвиняется в присвоении денежных средств ТСЖ.

Как следует из материалов дела, в период с июля 2009-го по май 2015 года обвиняемая, будучи председателем товарищества собственников жилья (ТСЖ), похитила путём присвоения более 1,3 млн рублей, принадлежащих ТСЖ. Деньги были предназначены для нужд по управлению и обеспечению эксплуатации общего имущества в многоквартирных домах.

Судебное заседание ещё не назначено.

Автор: Татьяна Цыбряева

Источник: «Выксунский рабочий»