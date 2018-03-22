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Экс-главе «ФОНа» Анатолию Ливаде продлили арест до 13 мая
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Экс-главе «ФОНа» Анатолию Ливаде продлили арест до 13 мая 

Казанский репортер 35 минут назад
Фото: Казанский репортер
Верховный суд Республики Татарстан до 13 мая продлил арест бывшему генеральному директору «ФОНа» Анатолию Ливаде. Таким образом, суд поддержал ходатайство следствия. В то же время, прокурор и защита Ливады просили изменить меру пресечения на несвязанную с реальным лишением свободы. Анатолий Ливада в ходе слушания заверил, что он исполняет свои обязательства перед «дольщиками» и продолжит их исполнять. Напомним, Ливаду обвиняют в мошенничестве, связанном с присвоением средств участников долевого строительства. Следствие полагает, что присвоенная сумма может составлять более 2 миллиардов рублей.
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