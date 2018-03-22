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В Воронежской области обокравших «Почту России» бандитов пытаются заставить вернуть деньги
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В Воронежской области обокравших «Почту России» бандитов пытаются заставить вернуть деньги 

Вести Воронеж 1 час назад
Вооружённые грабители забрали у инкассаторов 300 тысяч рублей.
Воронежские правоохранители решили через суд заставить двух налётчиков, ограбивших инкассаторов «Почты России», вернуть деньги государству. Двое братьев похитили 300 тысяч рублей и до момента, когда их поймали — потратили всё на свои нужды. Об этом сегодня, 22 марта, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Ограбление произошло ещё в начале ноября 2017 года в селе Петропавловка Лискинского района. Двое братьев-бандитов, вооружённые обрезом и пневматическим пистолетом, напали на машину инкассаторов «Почты России» у одного из отделений. Угрожая оружием, налётчики похитили три сумки с 308 тысячами рублей и скрылись на своём легковом авто. Задержали преступников спустя месяц — их машину остановили на дороге в Новоусманском районе. За время поиска бандитов полицейские проверили 14 тысяч автомобилей на федеральной трассе. Так как учредителем «Почты России» является государство, сотрудники лискинской прокуратуры решили через суд добиться от налётчиков возмещения ущерба. Этот иск против братьев-бандитов будет рассмотрен вместе с основным уголовным делом.
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