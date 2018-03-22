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Городская прокуратура проверила законность возбуждения двух уголовных дел по бандитизму
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Городская прокуратура проверила законность возбуждения двух уголовных дел по бандитизму 

ТРК Губерния 1 час назад
Прокуратура города Самары провела проверку касательно законности возбуждения двух уголовных дел по статье «Бандитизм». В апреле 2016 года гражданин Республики Казахстан вместе со своими знакомыми, которые являются жителями Самарской области, создал банду. В качестве связи они использовали мобильные телефоны, которые были зарегистрированы на третьих лиц. Организатор и руководитель банды разработал план совершения преступлений, определил структуру банды, где у каждого из участников был свой круг обязанностей. Им также осуществлялся процесс распределения украденных денег и имущества. Кроме того, уроженцем Казахстана для совершения преступлений приобреталось оружие — пистолеты модели «ИХ-79-9Т» (калибр 9 мм) и «МР-371» (калибр 10 мм). С апреля 2016 г. по февраль 2017 г. было совершено не менее 12 краж имущества у других граждан.
Представителями правоохранительных органов были задержаны участники банды 21 февраля 2017 года, а огнестрельное оружие изъяли из незаконного оборота. В отношении организатора и его «коллег» возбуждены уголовные дела по статьям «Создание и руководство банды» и «Участие в банде» соответственно, санкции которых предполагают лишение свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей. Расследование взято на контроль прокуратурой города.
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