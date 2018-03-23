В Самаре у двух членов наркобанды изъято около 1,5 кг героина

Самаре , в ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств» УКРФ, полицейские, проведя обыски по месту жительства мужчин 33-х и 37-ми лет, в кухонном шкафчике рядом с продуктами питания и в женской сумочке обнаружили, изъяли героин общей массой 1 464,01 грамма, что подтвердила поведённая экспертиза, сообщает ст. инспектор по ОП Елена Клышейко.

Изъятый героин, предположительно, предназначался для дальнейшего сбыта через «закладки». Часть наркотика, а именно 303,36 грамма, уже была расфасована на партии по 10 граммов.

По предварительным данным, 33-летний мужчина занимался «расфасовкой» крупных партий наркотика на более мелкие, ещё двое мужчин39-ти и 37-ми лет организовывали «закладки», а 31-летняя женщина являлась «оператором».