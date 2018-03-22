Разъяснение прокурора: Наличие у лица судимости за декриминализированное деяние не может являться основанием для отказа в трудоустройстве

Конституционный Суд Российской Федерации в своем определении от 13.02.2018 №251-О дал разъяснения по вопросу о том, может ли гражданин, осужденный за деяние, которое впоследствии декриминализировано, быть ограничен в праве на занятие педагогической деятельностью и деятельностью, поименованной в ст. 351.1 Трудового кодекса.

Суд указал, что правоприменительные органы, в том числе суды, не могут не учитывать волю федерального законодателя, выраженную в новом уголовном законе, устраняющем или смягчающем уголовную ответственность, в том числе и при применении положений ст. 331 и 351.1 ТК РФ.

Обратный подход привел бы к тому, что лица, подвергнутые уголовному преследованию и осуждению до принятия уголовного закона, устраняющего уголовную ответственность, подпадали бы под установленные в ТК РФ ограничения, находясь в неравном положении с теми лицами, которые совершили аналогичные деяния после вступления в силу нового уголовного закона, исключающего возможность уголовного преследования и осуждения данных лиц по приговору суда, и на которых установленные трудовым законодательством ограничения уже не распространялись бы. Это требование распространяется на все декриминализированные деяния независимо от времени их совершения и на всех лиц, в том числе тех, в отношении которых уголовное преследование было прекращено по нереабилитирующим основаниям.

Аналогичный подход высказан Конституционным Судом Российской Федерации в постановлении от 18 июля 2013 г. №19-П.

Прокурор САО Лукьянов В. В.