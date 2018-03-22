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В Белове Кемеровской области полицейские изъяли у местного жителя более 500 граммов марихуаны
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В Белове Кемеровской области полицейские изъяли у местного жителя более 500 граммов марихуаны 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В рамках оперативно-профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Беловский» поступила информация о том, что житель поселка Красный Брод занимается сбором дикорастущей конопли.
При проверке данного сообщения по месту жительства злоумышленника сотрудники полиции обнаружили и изъяли пакет, в котором находилось растение с характерным запахом конопли. Эксперты установили, что это марихуана общей массой более 500 граммов. Ранее судимый за хранение наркотиков 27-летний хозяин жилища признался, что заготовил траву для личного потребления.
В настоящее время в отношении подозреваемого следователем отделения полиции «Красный Брод» межмуниципального отдела МВД России «Беловский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. В соответствии с санкциями данной статьи, максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы.
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