В Белове Кемеровской области полицейские изъяли у местного жителя более 500 граммов марихуаны

В рамках оперативно-профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Беловский» поступила информация о том, что житель поселка Красный Брод занимается сбором дикорастущей конопли.

При проверке данного сообщения по месту жительства злоумышленника сотрудники полиции обнаружили и изъяли пакет, в котором находилось растение с характерным запахом конопли. Эксперты установили, что это марихуана общей массой более 500 граммов. Ранее судимый за хранение наркотиков 27-летний хозяин жилища признался, что заготовил траву для личного потребления.

В настоящее время в отношении подозреваемого следователем отделения полиции «Красный Брод» межмуниципального отдела МВД России «Беловский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. В соответствии с санкциями данной статьи, максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы.