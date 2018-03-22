Двое мужчин ограбили аптеку в деревне Марусино

Нападение на аптеку было совершено в деревне Марусино Люберецкого района. На данный момент подозреваемые задержаны.

Ранним утром неизвестные ворвались в помещение, связали фармацевта и вынесли деньги. Сумма оказалась незначительной, однако злоумышленники поздно поняли, что просчитались. Также они взяли украшения, которые были на фармацевте. Позже им удалось продать их на местном рынке.

Он [грабитель] сначала забрал все деньги, потом пошел дверь открывать, так у него ключ сломался. Спросил, где инструменты, взял пассатижи, открыл и только тогда убежал

— фармацевт.

Мужчины действовали в медицинских масках, но их удалось быстро вычислить. Максимальный срок, который грозит подозреваемым — 15 лет лишения свободы.