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Сообщивший о ложном минировании метро «Измайловская» приговорен к году ограничения свободы
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Сообщивший о ложном минировании метро «Измайловская» приговорен к году ограничения свободы 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИМИР, 22 марта. /ТАСС/. Киржачский районный суд (Владимирская область) приговорил мужчину, оставившего ложное сообщение о готовящемся взрыве на станции метро «Измайловская» в Москве к одному году ограничения свободы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда в четверг.
"Суд приговорил мужчину, признанного виновным по ч. 1 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», к ограничению свободы сроком на один год", — сообщили в суде.
Как установил суд, в августе 2017 года подсудимый, находясь в Киржаче Владимирской области, позвонил со своего мобильного телефона в дежурную часть ГУ МВД России Москвы и сообщил заведомо ложную информацию о готовящемся взрыве на станции метрополитена «Измайловская». Мотивы сообщения в суде не уточнили.
В судебном заседании подсудимый вину свою признал полностью, заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности. Приговор не вступил в законную силу.
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