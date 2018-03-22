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Транспортные полицейские Невинномысска выявили подозреваемого в краже железнодорожных деталей
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Транспортные полицейские Невинномысска выявили подозреваемого в краже железнодорожных деталей 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В Ставропольском крае оперуполномоченные подразделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы линейного отдела полиции на станции Невинномысская, в ходе реализации оперативной информации выявили безработного местного жителя 1975 года рождения, которого подозревают в совершении кражи.
Как установили полицейские, злоумышленник, находясь в районе железнодорожной станции Невинномысская, с помощью арматурных ножниц повредил навесной замок входной двери одного из складских помещений, откуда похитил более 70 единиц электротехнических деталей. Среди них — новые предохранители, галогенные лампы накаливания, контакторы тока, тепловые излучатели. Сумма ущерба составила около 70 тысяч рублей. Также установлено, что данный гражданин ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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