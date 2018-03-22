Следователи начали проверку в очерской спецшколе, где подростки взбунтовались и выпрыгнули в окно

Уполномоченный по правам человека в Прикамье заявил, что Следственный комитет Прикамья возбудил уголовное дело из-за того, что сотрудники очерской школы-интерната, где живут и учатся подростки, совершившие правонарушения, превысили свои полномочия. В СК эту информацию не подтвердили, заявив, что речь идет только о проверке. Региональный омбудсмен Павел Миков отреагировал на публикацию 59.ru о происшествии в очерской спецшколе. Тогда несколько воспитанников требовали сотрудников разрешить им прогулку во время, когда она не предусмотрена. Получив отказ, они разбили стекло в комнате и выпрыгнули из окна. После этого в минобре рассказали, что подростки из школы-интерната имеют непростую судьбу, и найти к ним подход не всегда получается быстро. Также в ведомстве рассказали, что ищут новые технологии работы с подростками. Павел Миков сообщил, что «его оценка кардинально отличается от позиции министерства образования». — Я лично был в спецшколе, беседовал с сотрудниками и воспитанниками, вместе с прокурором смотрел записи с видеокамер, — заявил Павел Миков. — Свое видение ситуации я направил в адрес Управления следственного комитета по Пермскому краю . Следователи возбудили уголовное дело по фактам превышения полномочий сотрудниками спецшколы в отношении воспитанников. В следственном комитете не подтвердили слова омбудсмена. — Уголовное дело не возбуждено, мы проводим проверку по факту инцидента в очерской школе-интернате, — пояснил сотрудник пресс-службы СУ СК Прикамья Андрей Олин. Также Павел Миков сообщил, что прокуратура края выявила в школе нарушения и обязала министерство образования их устранить. В прокуратуре эту информацию пока не подтвердили.