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Неизвестные подбросили записку с сообщением о минировании здания выборгского УМВД — полицейских эвакуировали
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Неизвестные подбросили записку с сообщением о минировании здания выборгского УМВД — полицейских эвакуировали 

Ivyborg.ru 1 час назад
Сообщение о минировании здания поступило около 14:00. По неподтвержденным данным, кто-то подбросил в дежурную часть записку с сообщением о бомбе. Об этом ivbg.ru сообщил источник в полиции
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