Неизвестные подбросили записку с сообщением о минировании здания выборгского УМВД — полицейских эвакуировали

Сообщение о минировании здания поступило около 14:00. По неподтвержденным данным, кто-то подбросил в дежурную часть записку с сообщением о бомбе. Об этом ivbg.ru сообщил источник в полиции