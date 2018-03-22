Самоубийца-убийца: жилец дома в Мурманске признался, что устроил взрыв

Жилец квартиры номер 17 на улице Свердлова, д.6/1 в Мурманске , в котором во вторник произошел взрыв газа, признался, что устроил взрыв, пытаясь совершить суицид, передает "Интерфакс"

По данным следствия, мужчина открыл четыре конфорки, а затем перерезал гибкий шланг, ведущий к газовой плите. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, совершенное общеопасным способом.

В СКР отметили, что в настоящее время подозреваемый находится в реанимационном отделении, у его палаты выставлена охрана.

Ранее сообщалось, что во вторник на улице Свердлова в Мурманске произошел взрыв бытового газа без возгорания, в результате которого часть кровли обрушилась, перекрытия и часть внешней стены здания со второго по пятый этажи. В результате происшествия погибли девушка 1999 года рождения, двое мужчин 1969 и 1983 года рождения, три человека получили травмы различной степени тяжести.