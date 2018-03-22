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Парламент Украины согласился привлечь Савченко к уголовной ответственности
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Парламент Украины согласился привлечь Савченко к уголовной ответственности 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ПАРЛАМЕНТ УКРАИНЫ ДАЛ СОГЛАСИЕ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ САВЧЕНКО К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ — ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
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