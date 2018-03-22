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В Жигулевске полицейские задержали похитителя продуктов
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В Жигулевске полицейские задержали похитителя продуктов 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
В популярный продуктовый магазин в Жигулевске вечером пришел мужчина. По данным ГУ МВД России по Самарской области, из одного из стеллажей злоумышленник похитил продукты питания. Их он решил спрятать в карманах куртки. Происходящее заметила работница торговой точки, но попытка задержать злоумышленника своими силами не привела к успеху: мужчина оттолкнул продавца и поспешил на улицу. В это время рядом находились сотрудники патрульно-постовой службы. После задержания гражданина доставили в отдел полиции. Выяснилось, что на момент совершения преступления он пребывал в состоянии алкогольного опьянения. По факту грабежа возбуждено уголовное дело, санкция статьи предполагает наказание сроком до 4-х лет лишения свободы.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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