В Жигулевске полицейские задержали похитителя продуктов

ТРК Губерния: последние новости

Городская прокуратура проверила законность возбуждения двух уголовных дел по бандитизму

Онлайн-знакомство обернулось для двух несовершеннолетних занятием проституцией в Самаре

В Отрадном 49-летнего мужчину подозревают в краже денег у приятеля