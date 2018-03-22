На директора МУПа из Краснознаменска завели дело после отравления 5 человек

На директора МУПа из Краснознаменска завели уголовное дело. Ему, как и хозяину квартиры, где произошла утечка газа, предъявлено обвинение в гибели 5 человек.

Напомним, трагедия произошла 26 апреля 2017 года. Угарным газом отравились жильцы двух квартир — погибли 35-летний мужчина, его супруга и пятилетний сын, а также двое соседей-пенсинеров.

Ранее следователи возбудили уголовное дело против хозяина съемной квартиры. По версии следствия, он специально, с помощью корпуса от ручки, зафиксировал автоматическую систему безопасности газового оборудования. Поэтому когда произошла утечка, она не сработала. Его дело отправлено в суд для рассмотрения по существу.

«44-летнего директора привлекут к ответственности за то, что он должным образом не организовал выполнение работ по проверке тяги в дымовентиляционных каналах дома, где произошло отравление. Это и привело к засорению дымохода строительным мусором и, как следствие — отсутствию тяги», — рассказали в региональном управлении следственного комитета

Расследование уголовного продолжается.