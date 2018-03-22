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Ростовчанин избил до смерти 10-месячного сына за плач
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Ростовчанин избил до смерти 10-месячного сына за плач 

Деловое сообщество 2 часа назад
В Белокалитвенском районе местного жителя подозревают в убийстве своего сына. По версии следствия, 1 марта, 32-летний мужчина пришел домой в состоянии алкогольного опьянения. После чего он нанес своему 10-месячному сыну множество ударов в жизненно важные органы, бил по голове и туловищу. В результате полученных травм ребенок скончался на месте. Теперь в отношении мужчины заведено уголовное дело.
«В настоящее время подозреваемый задержан. Следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, -комментирует пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.
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