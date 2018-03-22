В Воронежской области полицейские пресекли деятельность наркопритона

Сотрудники ОМВД России по Богучарскому району получили информацию о том, что в одном из домов села Залиман местный житель организовал наркопритон.

Полицейские установили, что ранее судимый 45-летний владелец жилища систематически предоставлял свою жилплощадь лицам, злоупотребляющим наркотическими веществами.

При обследовании помещения стражи порядка обнаружили и изъяли вещественные доказательства, подтверждающие причастность подозреваемого к содержанию наркопритона: упаковки от кондитерского мака, использованные шприцы, ватные тампоны, бутылки из-под ацетона и другие предметы.

Кроме того, в жилище подозреваемого обнаружено и изъято около 50 грамм марихуаны, которые он хранил для личного употребления.

В результате содержатель наркопритона был задержан стражами порядка.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 232 УК РФ и ч.1 ст.228 УК РФ.

Согласно санкциям данных статей, подозреваемому грозит максимальное наказание до четырех лет лишения свободы.