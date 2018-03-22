21 000 рублей цена знакомства.

Происшествие произошло в Кеми , мужчина завел случайное знакомство в кафе. Как известно от МВД , в кафе мужчина был один и ему составил компанию другой посетитель. Не много поддав, у новых «друзей» произошел разговор с двумя дамами. После этого компания направилась к одной из них в гости, продолжить банкет. После выпитого мужчина не заметил, как уснул, когда он пришел в чувство не обнаружил своей банковской карты. Нового «друга» в квартире так же не оказалось. После этого мужчина обнаружил списание средств в разере 21 000 рублей со своего счета.

Сейчас возбуждено уголовное дело по факту кражи. Полиция быстро установила личность подозреваемого. Стражи порядка возбудили уголовное дело по признакам кражи. Подозреваемый также был установлен. Мужчина был ранее судим и уже дал признательные показания о краже. Так же он пояснил. что пин-код запомнил еще в кафе, и когда выпала возможность он выкрал карту. Все деньги он потратил на спиртное.