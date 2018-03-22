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В Волгограде иностранца осудили за мошенничество с квартирой
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В Волгограде иностранца осудили за мошенничество с квартирой 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
43-летний гражданин Армении Эдгар Хачатрян получил два года колонии за аферу с жильем в Волгограде.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры региона, мужчина занял у знакомого 442 000 рублей под залог своей квартиры. Инсценировав с сообщниками заключение договора ипотеки в учреждении юстиции, Хачатрян отдал ему фальшивый документ. Впоследствии злоумышленник продал свою квартиру, а долг так и не вернул. Вину в содеянном он признал полностью. Решение суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано.
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