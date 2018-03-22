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Под Орлом украли 25-километровую дорогу
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Под Орлом украли 25-километровую дорогу 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Инцидент произошел в Шаблыкинском районе Орловской области в прошлом году. По факту произошедшего было возбуждено дело по ст. 293 УК РФ «Халатность». В материалах сказано, что «неустановленными лицами был произведен демонтаж дорожного покрытия». «Незаконные действия повлекли существенные нарушения прав и законных интересов местных жителей, которые лишились транспортного сообщения», — сообщает пресс-служба СУ СК. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, добавили следователи.
Как отмечает "Российская газета", это уже 12 уголовное дело из-за пропажи участка дороги. Первые 11 дел были возбуждены следователями МО МВД «Сосковское» в конце прошлого года по ст. 158 УК РФ «Кража» после того, как местные жители обратились с жалобами в администрацию и полицию.
Как сообщал «Авторамблер», ранее в Подмосковье неизвестные украли картонных гаишников, установленных вдоль дорог. Тогда пропали 10 из 100 муляжей.
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